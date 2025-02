Brando Ephrikian: "Ho lottato due mesi per riconquistare Raffaella Scuotto"

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian parlano a Verissimo del loro ritorno insieme. Lo scorso ottobre, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva annunciato infatti la fine della relazione con l'ex tronista, salvo dare poi una seconda possibilità al loro amore. "Quando sono uscita dal programma, ero pronta a vivere la favola che non ho mai vissuto. Non ero molto razionale, poi ci siamo scontrati con la quotidianità e la distanza", spiega Raffaella Scuotto, che vive a Napoli, mentre Brando Ephrikian vive a Treviso. Anche a causa della distanza, la coppia inizia ad avere alti e bassi. "Sentivo il suo distacco, lo percepivo chiuso. Io non volevo accontentarmi, invece mi sentivo che mi stavo accontentando. Inoltre non mi fidavo di lui perché mi arrivavano continue segnalazioni - aggiunge l'ex corteggiatrice, che a un certo punto decide di interrompere la loro relazione -. Le cose non andavano già bene da un po', dopo l'ennesima segnalazione ero molto arrabbiata e ho pubblicato la storia con cui ho annunciato la fine della relazione". Ma Brando Ephrikian non è pronto a lasciare andare la loro storia: "Quando ho perso Raffaella, ho capito quanto fosse importante per me. Ho lottato due mesi per riconquistarla". La coppia è tornata ufficialmente insieme il 31 gennaio del 2024: "Ho insistito per festeggiare insieme Capodanno e l'ho riconquistata anche con una cena preparata da me". Oggi Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian sono pronti ad andare a convivere a Milano: "Per quanto cerchiamo, a distanza non riusciamo a viverci. Vogliamo provare a convivere anche per capire come può andare tra di noi".