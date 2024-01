Principe William, la visita alla moglie Kate Middleton in ospedale

Dopo aver cancellato i suoi impegni pubblici, il principe William ha fatto visita alla moglie Kate Middleton, ricoverata in ospedale per un (non precisato)"intervento all'addome".

Il principe del Galles è stato visto infatti lasciare la London Clinic alla guida di una berlina. La royal family non ha specificato per quale problema di salute è stata operata Kate, 42 anni.

Secondo quanto scrive la Bbc, non si tratterebbe di un tumore, anche se il problema è serio visto che la principessa rimarrà ricoverata dai 10 ai 14 giorni e non tornerà ai suoi doveri reali prima di Pasqua. L'agenzia di stampa Ansa parla di una possibile isterectomia, ovvero l'asportazione dell'utero.

L'operazione, come hanno fatto sapere nel comunicato, è andata bene. Fonti contattate dai giornali britannici assicurano che "il recupero di Kate sta procedendo bene". Da Kensington Palace hanno chiesto rispetto della privacy per tutelare la serenità dei tre figli di William e Kate: George (2013), Charlotte (2015) e Louis (2018).

Nella stessa giornata dell'annuncio del ricovero di Kate, da Buckingham Palace hanno fatto sapere che anche re Carlo dovrà sottoporsi a breve a un intervento alla prostata. "Sta bene, grazie. Non vede l'ora di tornare a lavoro", Camilla ha risposto così alle domande sulla salute del marito.