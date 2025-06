Il principe William, le nuove foto con i tre figli George, Charlotte e Louis

Due scatti inediti del principe William insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis. I principi del Galles festeggiano così la festa del papà nel Regno Unito. "Buona festa del papà, papà (prima e dopo). Ti vogliamo bene", è la didascalia del post firmato G, C & L. Negli scatti, realizzati da Josh Shinner, il principe è prima in posa insieme ai figli e poi in un momento di gioco con loro.

Le foto arrivano poche ore dopo l'ultima uscita pubblica della famiglia reale riunita. In occasione del Trooping The Colour, Kate Middleton, 43 anni, e la principessina Charlotte, 10 anni, hanno incantato i sudditi con la loro eleganza grazie al look coordinato madre e figlia color acquamarina. Hanno partecipato alla parata anche George, di quasi 12 anni, e il piccolo di casa Louis, 7 anni, che, come al solito, ha mostrato il suo entusiasmo incontenibile e la sua vivacità. Il padre William, 42 anni, ha preso parte all'evento a cavallo, facendo così le veci di Re Carlo che quest'anno ha preferito la carrozza probabilmente a causa delle sue condizioni di salute dopo la diagnosi di cancro.