Trooping The Colour 2025, le foto della famiglia reale

È la tradizionale parata per il compleanno del Re, ma le protagoniste assolute del Trooping The Colour 2025 sono state Kate Middleton, 43 anni, e la principessina Charlotte, 10 anni, che hanno conquistato i sudditi con il loro look coordinato madre e figlia color acquamarina.

Occhi puntati anche su Carlo III, 76 anni, dopo le ultime indiscrezioni riguardanti il suo stato di salute in seguito alla diagnosi di cancro. A differenza degli ultimi anni, il sovrano ha preso parte all'evento in carrozza, insieme alla regina Camilla, e non a cavallo, lasciando che l'erede al trono William, 42 anni, facesse le sue veci in sella.

Come da tradizione, al termine della parata la Royal Family si è riunita sul balcone di Buckingham Palace per salutare i sudditi. I riflettori erano puntati sul piccolo di casa Louis, 7 anni, che in passato ha regalato momenti di ilarità con le sue smorfie e le facce buffe.