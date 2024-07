La storia di Sabrina Cohen-Hatton, da senzatetto a consulente del principe William

Instagram @dr_sab_cohenhatton

Sabrina Cohen-Hatton, 40 anni, è passata dalla condizione di senzatetto a diventare consulente del principe William, grazie a un progetto promosso dallo stesso principe del Galles.

La donna, infatti, ha avuto questa opportunità a un anno dalla nascita di Homewards, il progetto voluto dal principe William per offrire una nuova opportunità a chi si ritrova a vivere per strada e vuole cambiare vita. William ha celebrato il primo anno del suo progetto con una visita a Lambeth, nel sud di Londra, dove ha affermato: "È possibile porre fine al fenomeno dei senzatetto".

Homewards è un progetto quinquennale basato su sei aree del Regno Unito e include la città di Newport nel Galles del Sud, dove, quando aveva 15 - 16 anni, Sabrina Cohen-Hatton era diventata una senzatetto dopo la morte del padre e alcuni problemi vissuti n famiglia.

"Ora sono seduta di fronte a voi con un lavoro, una casa, una famiglia e un dottorato di ricerca", ha detto alla Bbc in occasione dell'evento Sabrina, che oggi lavora come capo dei vigili del fuoco. A fornirle una via d'uscita in passato era stato il progetto Big Issue, il giornale di strada venduto da persone senza fissa dimora, che le aveva permesso di mettere da parte un po' di soldi: "A loro devo il merito di avermi salvato la vita", ha detto la donna all'evento.

Sabrina Cohen-Hatton, dopo tante porte in faccia, aveva fatto il suo ingresso nel corpo dei vigili del fuoco, fino a diventare capo dipartimento in West Sussex e ricoprire ruoli di comando anche nella London Fire Brigade come Chief Fire Officer.

Oggi Sabrina è anche consulente per il principe William per il suo progetto Homewards: "William ha mostrato molta empatia nei miei confronti, la sua sensibilità riflette il trauma della morte della madre Diana vissuto da adolescente", ha detto all'evento la donna.

William ha ereditato la sensibilità verso i senzatetto dalla madre Lady Diana e la sta trasmettendo ai suoi figli. In passato, infatti, il principe ha partecipato a numerose attività benefiche a favore dei senzatetto: dal vendere giornali per strada al volontariato in un centro di beneficenza.

Sabrina Cohen-Hatton, dopo l'evento, ha poi condiviso le sue emozioni sui social.

"Una cosa che amo del progetto Homewards è il modo in cui il principe William usi il suo potere per portare le persone a discutere del fenomeno dei senzatetto. Questo permette di concentrarsi sullo stesso problema da una vasta gamma di angolazioni", ha scritto su Instagram la donna, pubblicando alcuni scatti con il principe del Galles.

"Qualche anno fa non avrei neanche parlato della mia passata esperienza, per la vergogna che provavo, ora grazie a Homewards ho trovato la mia voce per attirare l'attenzione su questo tema", ha proseguito la donna.

"Quanto sono felice del fatto che attraverso Homewards possiamo aiutare a richiamare l'attenzione sull'esperienza vissuta dai senzatetto. Spero che presto nessuno si vergogni delle proprie esperienze e questo renderà molto più facile la diminuzione del fenomeno", ha concluso Sabrina Cohen-Hatton.