Il principe William sulla sua barba: "Quando Charlotte l’ha vista è scoppiata in lacrime"

Il principe William, 42 anni, ha recentemente cambiato look mostrando una barba corta durante i suoi ultimi impegni ufficiali.

Non si tratta della prima volta che il primogenito di re Carlo si è fatto crescere la barba, ma la reazione iniziale della principessa Charlotte, 9 anni, lo aveva convinto ad accantonare momentaneamente il cambio di look.

"A Charlotte non è piaciuta la prima volta che ho provato a farmela crescere, è scoppiata in lacrime appena l’ha vista, quindi mi sono dovuto radere”, così William in un'intervista rilasciata a Cape Town in occasione degli Earthshot Prize Awards.

Successivamente il principe del Galles è tornato sui suoi passi facendosi ricrescere la barba dopo aver rassicurato Charlotte: “Ho pensato, aspetta un secondo, e l’ho convinta che sarebbe andato tutto bene”.

Il principe William sulla malattia di Kate: "L'anno più difficile della mia vita"

Il principe William ha recentemente dichiarato che il 2024 è stato l'anno più difficile della sua vita. La malattia della principessa Kate ha scosso profondamente lui e tutta la famiglia reale.

"Sono fiero per come ha affrontato tutto, ma personalmente è stato orribile. Provare ad affrontare tutto e tenere tutto in carreggiata è stato davvero difficile", così l'erede al trono d'Inghilterra aveva parlato della malattia di Kate Middleton durante un'intervista.

Dopo la fine della chemioterapia lo stato di salute della principessa è in netto miglioramento, come ha confermato William: "Sta benissimo. Durante tutto questo anno, Kate è stata meravigliosa".