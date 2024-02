Il principe William ai Bafta si emoziona parlando di Kate Middleton

"Io e Kate vediamo sempre i film insieme ma quest'anno ho altre cose per la testa", ha commentato l'erede al trono, che ha partecipato alla cerimonia per la prima volta senza la moglie

Il principe William ha preso parte alla 77esima edizione dei Bafta Awards - i premi che annualmente la British Academy of Film and Television Arts assegna ai migliori film dell'anno - per la prima volta senza la moglie Kate Middleton, che sta proseguendo la sua convalescenza dopo l'intervento all'addome subito un mese fa.

William, che è presidente dei British Academy Film Awards dal 2010, ha parlato di Kate Middleton a Elaine Bedell, ceo del Southbank Centre: "Lei adora i Bafta. Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me", ha dichiarato con emozione l'erede al trono, che ha assistito alla kermesse cinematografica in platea accanto a Cate Blanchett. "Quest'anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa", ha aggiunto il principe di Galles, manifestando la sua preoccupazione anche per le condizioni di salute del padre Re Carlo, al quale di recente è stato diagnosticato un cancro.

Le condizioni di salute di Kate Middleton dopo l'intervento all'addome

Kate Middleton - che, come riferito da Kensington Palace, potrà tornare ai suoi impegni pubblici non prima di Pasqua - dopo le dimissioni dall'ospedale, aveva iniziato la sua degenza nel castello di Windsor, per poi recarsi nella tenuta storica di famiglia a Sandringham, nel Norfolk, per stare vicina al marito e ai loro tre figli George, Charlotte e Louis. "Kate sta meglio, si sta riprendendo bene. Non vedeva l'ora di cambiare aria e di godersi i bambini e William mentre giocano all'aria aperta nel Norfolk, dove potrà rilassarsi con la sua famiglia", aveva detto di recente al Daily Mail una fonte vicina ai principi di Galles.