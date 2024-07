Pippo Inzaghi alla moglie Angela Robusti: "Un mese dal nostro sì, ti amo"

Lo scorso giugno Pippo Inzaghi e Angela Robusti si sono sposati a Formentera, circondati dall'affetto di famiglia e amici. A un mese esatto dal loro sì, l'ex calciatore ha celebrato il primo mesiversario da marito e moglie con una dolce dedica alla compagna condivisa su Instagram. "Ti amo amore mio", scrive Inzaghi pubblicando un breve video con i ricordi del giorno del matrimonio.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti sono legati da circa sette anni. Dal loro amore sono nati due figli, Edoardo (2021) ed Emilia (2023). A dare l'annuncio del matrimonio era stato l'ex calciatore in un'intervista rilasciata lo scorso anno: "Quando ho visto Angela ho capito subito che era la donna della mia vita". Angela Robusti invece, in un'altra intervista, aveva svelato qualche dettaglio del grande giorno: "Ci sposeremo e lo faremo senza troppi fronzoli. Con una cerimonia semplice, ma piena d’amore, di cui però non abbiamo ancora messo a punto tutti i dettagli. L’unica certezza è che avrà il sapore del mare".