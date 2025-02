Paolo Ciavarro: "La malattia può distruggere o unire. Noi siamo stati fortunati"

In un'intervista a Il Giornale, Paolo Ciavarro ripercorre gli ultimi difficili mesi durante i quali lui e la sua famiglia hanno affrontato la malattia di Eleonora Giorgi.

La mamma di Paolo Ciavarro è attualmente in una fase avanzata del tumore al pancreas. Ospite a Verissimo lo scorso 2 febbraio, Eleonora Giorgi era tornata a parlare della sua lotta contro il tumore: "Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia".

Nel corso dell'intervista a Il Giornale, Paolo Ciavarro racconta l'immensa forza di sua mamma nei momenti più difficili: " La nascita di mio figlio è stata immensa. Io ho un grande anelito ad avere una famiglia solida. Proprio perché sono figlio di genitori separati. Poi dopo breve tempo è arrivato questo fulmine a ciel sereno. Ho dovuto trovare il modo per convivere con questa angoscia. Per normalizzarla. E sa chi mi ha aiutato moltissimo, in questo? Mamma. È stata lei a dare un grande aiuto a me e a mio fratello".

Riguardo il comportamento tenuto da Eleonora Giorgi verso la malattia, Paolo aggiunge: "Lei è solare, ha grande senso dell'humor. Certo ha dei momenti di debolezza, di sconforto: è inevitabile. Ma li gestisce".

"Abbiamo la certezza di avere passato un anno meraviglioso. Mia madre, mio fratello ed io. Ho rimesso mia madre al centro della mia vita e lei si è goduta i suoi figli. La malattia può distruggere o unire. Noi siamo stati fortunati", conclude Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi: "Ho rifiutato la chemioterapia palliativa"

A Verissimo, Eleonora Giorgi aveva parlato delle cure palliative per il tumore: "Ho rifiutato la chemioterapia palliativa perché la chemioterapia mi ha comportato tanti problemi allo stomaco, mi provocava nausea. Anche se quella palliativa sarebbe più leggera, aggredirebbe comunque di nuovo il sistema digestivo. Sono molto restia, non vorrei turbare il mio fragile equilibrio".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Eleonora Giorgi a Verissimo.