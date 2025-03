Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, l'intervista in 100 secondi

Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli hanno ricordato a Verissimo la loro mamma Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo per un tumore al pancreas.

"Continuava a ripeterci: Siate felici. Lei ha fatto battute fino alla fine. Non voleva vedere tristezza. Ci ha detto: Non voglio vedervi tristi, non voglio vedervi piangere. Amatevi", hanno raccontato Paolo e Andrea che hanno ripercorso anche gli ultimi istanti accanto alla mamma: "Le abbiamo stretto la mano e lei se n'è andata via in quel momento. La bellezza e la tragedia si sono unite. È stato un momento stupendo, perché se non tieni la mano di tua mamma fino alla fine poi te ne penti".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli.