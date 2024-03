Paola Perego, gli auguri alla figlia Giulia: "Ti amo immensamente principessa"

Instagram @paolaperego17

Paola Perego condivide sui social una dolce dedica alla figlia Giulia, in occasione del suo 32esimo compleanno.

"Auguri principessa. Ti amo immensamente, ma tu già lo sai", scrive la conduttrice, aggiungendo due cuori a un'immagine in bianco e nero in cui bacia teneramente la primogenita avuta il 13 marzo del 1992 con l'ex marito Andrea Carnevale.

Giulia Carnevale con il compagno Filippo Giovannelli e i figli Pietro e Alice (Storie Instagram @giuliacarnevale13 e @filippogiovannelli)

Giulia Carnevale ha festeggiato questa data importante sulla neve con il compagno Filippo Giovannelli e i loro figli Pietro (2019) e Alice (2022). La coppia ha condiviso nelle storie su Instagram un video di un pranzo in montagna con i loro piccoli: "Auguri mamma!", esclamano Pietro e Alice nel filmato.

Paola Perego, il rapporto con la figlia Giulia e l'amore per la sua famiglia a Verissimo

Ospite a febbraio a Verissimo, Paola Perego aveva parlato della figlia Giulia e aveva condiviso l'amore per la sua famiglia e la gioia di essere nonna.

"Mia figlia Giulia ha avuto due cesarei e mi ha voluta in sala parto con lei. Ho assistito a tutto il parto di Pietro, e quando lo abbiamo portato a casa ho provato un'emozione unica. Giulia ha dato ai suoi figli i nomi dei miei genitori: lei era legatissima ai suoi nonni, è stata la prima nipote per mia madre e mio padre e si può dire che l'hanno cresciuta".

"Giulia, a differenza mia, è molto rigida con i suoi figli, mentre io non lo sono stata con lei e suo fratello. Quando Pietro viene a dormire da me, io gli faccio fare tutte quelle cose che la mamma non gli permette di fare: mangiamo sul divano e ci guardiamo i film", aveva raccontato Paola Perego, che con l'ex marito Andrea Carnevale ha avuto anche il secondogenito Riccardo.

"Sono stata felicissima di diventare nonna e sono innamorata dei miei nipotini", aveva aggiunto Paola Perego, che a gennaio ha affrontato un intervento per asportare un tumore al rene.