Paolo Perego, la dolce foto con i nipotini: "Gioia pura"

Paola Perego condivide sui social un tenero scatto con i nipotini Pietro e Alice, avuti dalla figlia Giulia Carnevale rispettivamente nel 2019 e 2022 con il marito Filippo Giovannelli.

"Gioia pura… soprattutto i sorrisi di Alice", ha scritto la conduttrice di quasi 58 anni a corredo dello scatto in cui è immortalata in un dolce abbraccio con i suoi nipoti.

Paola Perego è molto legata ai nipotini, che stanno portando serenità nella sua vita, specie in questo momento difficile per la conduttrice, che a gennaio ha subito un intervento per asportare un tumore al rene.

Paola Perego a Verissimo: "Sono innamorata dei miei nipotini"

Paola Perego, ospite a febbraio a Verissimo, aveva condiviso l'amore per i suoi nipotini.

"Sono innamorata dei miei nipotini... Alice è una peste di due anni, mentre Pietro è il piccolo principe. Sono stata felicissima di diventare nonna, ma all'inizio non avevo capito che emozioni avrei provato", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

"Mia figlia Giulia ha avuto due cesarei e mi ha voluta in sala parto con lei. Ho assistito a tutto il parto di Pietro, e quando lo abbiamo portato a casa ho provato un'emozione unica, è stata una cosa meravigliosa".

"Con lui ho un bellissimo rapporto, viene spesso a dormire da me e io gli faccio fare tutte quelle cose che la mamma non gli permette di fare. Mangiamo sul divano e ci guardiamo i film. Mia figlia Giulia, a differenza mia, è molto rigida. Io non lo sono stata con lei e suo fratello", aveva aggiunto Paola Perego, che con l'ex marito Andrea Carnevale ha avuto anche il secondogenito Riccardo.

