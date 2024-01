Paola Perego operata per un tumore

La conduttrice annuncia sui social di aver subito un intervento per un tumore al rene: "Sono stata sottoposta a nefrectomia parziale per una neoplasia"

Paola Perego ha annunciato sui social di aver subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al rene.

"Ringrazio il professore Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita", ha scritto a corredo di una foto dall’ospedale la conduttrice, che ha subito, quindi, l'asportazione di una parte del rene.

Tanti i messaggi di sostegno ricevuti nei commenti da Paola Perego, che ad aprile compirà 58 anni. “Un abbraccio forte Paola”, hanno scritto Lorella Cuccarini e Rita Dalla Chiesa, “Forza Paola!”, ha aggiunto Ezio Greggio. “Ti stringo forte”, sono state le parole di Samantha De Grenet, mentre Carolyn Smith, che da tempo lotta contro un tumore al seno, aggiungendo alcuni cuori, ha scritto: “Forza amica mia!”

Paola Perego a Verissimo: "Ho convissuto con gli attacchi di panico per 30 anni"

Ospite nel 2019 a Verissimo, Paola Perego aveva confessato di aver sofferto per molti anni di attacchi di panico.

“Ho convissuto con gli attacchi di panico per 30 anni. Il primo l'ho avuto a 16 anni, mentre andavo al cinema in auto con un amico: è una sensazione di morte imminente, unita alla percezione che non ti può aiutare nessuno”, aveva raccontato a Silvia Toffanin.

"Al lavoro mi curavo con i farmaci, poi mentre ero in trasmissione mi aiutava non pensare. Chi non ha mai avuto un attacco di panico non può capire: non ho potuto guidare e ho portato avanti due gravidanze in queste condizioni”, aveva aggiunto la conduttrice, che aveva poi raccontato la sua esperienza nel libro Dietro le quinte delle mie paure. Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita.

“Ho deciso di scrivere un libro non per dare consigli, ma per raccontare la mia esperienza, per spiegare che confessare può essere molto d'aiuto, ma anche per far capire meglio a mio marito e ai miei figli quello che ho vissuto”, aveva spiegato Paola Perego.