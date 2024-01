Paola Caruso festeggia gli 82 anni della mamma

Paola Caruso ha festeggiato l’82esimo compleanno della madre Wanda. “Buon compleanno mammina mia. Tre generazioni”, ha scritto su Instagram la showgirl, aggiungendo due cuori a corredo di alcuni scatti dei festeggiamenti in famiglia, nei quali è immortalata con la madre adottiva e il figlio Michele di 4 anni.

Paola Caruso aveva scoperto di essere stata adottata da Wanda a 13 anni, mentre il papà adottivo, Michele, è scomparso nel 2015. La Bonas di Avanti un altro a Verissimo aveva parlato della malattia della madre: "Mia madre ha l'Alzheimer ed è anche in uno stadio avanzato. Non l'ho mai detto forse perché non l'avevo accettato io stessa. A volte quando pubblico delle foto di mia mamma mi attaccano, dicono 'potevi vestirla meglio, potevi portarla dal parrucchiere', ma mia mamma è una persona che non sta bene, non è una persona con una vita normale".

“Ci sono delle situazioni di cui le persone non hanno idea", aveva aggiunto la showgirl, che negli ultimi anni ha conosciuto la mamma biologica Imma Meleca: "L'ho conosciuta, mi ha fatto piacere, ma mi sono resa conto che il suo non era l'amore puro di una madre. Tuttavia la capisco, ha a la sua vita, ha altri due figli. La mia vera mamma è una sola, Wanda", aveva raccontato Paola Caruso nel 2020 a Diva e Donna.

Paola Caruso a Verissimo: “Mia madre e mio figlio sono la mia vita”

Ospite a dicembre a Verissimo, Paola Caruso aveva condiviso l’amore per la madre Wanda e aveva parlato della malattia della donna.

“Mia mamma non sta bene... l’Alzherimer è una malattia terribile, perché chi ne soffre non se ne rende conto, ma per chi sta vicino ai malati è straziante. Nonostante tutto, io sono contenta di occuparmi di lei, perché, insieme a mio figlio, è l’unica persona cara che mi è rimasta”.

“Mia madre e mio figlio sono la mia vita, e farò di tutto per loro, senza famiglia e senza l’amore di una madre e di un figlio siamo vuoti”, aveva aggiunto Paola Caruso, che aveva raccontato a Silvia Toffanin che il danno che ha subito il figlio Michele al nervo sciatico, durante una vacanza in Egitto, è permanente.

"A sei mesi dall'intervento non c'è stato un minimo miglioramento per cui il dottore ha constatato che il danno di Michele è permanente. Il tutore sarà il suo compagno di vita, insieme a tanta fisioterapia. Fino al compimento della crescita dovrà fare una serie di interventi perché le ossa crescano dritte", aveva spiegato Paola Caruso.