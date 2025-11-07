Oriana Sabatini rivela: "Prima di questa gravidanza ho avuto un aborto"

Dopo aver annunciato di essere in attesa di un bambino, Oriana Sabatini ha parlato della maternità, senza nascondere le difficoltà e rivelando di aver avuto un aborto prima di questa gravidanza.

"Ci sono giorni migliori e giorni peggiori, ma mi emoziona sapere che sto creando una persona. Mi piace l’idea che sarà una persona a sé. Un individuo con pensieri propri. Voglio sapere come la penserà", afferma la cantante e attrice argentina in un canale streaming legato al suo brand. Oriana Sabatini non nega di aver vissuto anche momenti complessi: "Ci sono tanti cambiamenti, e poi tutti ti dicono sempre 'è il momento più bello della mia vita, mi sento meglio che mai' e tu sei lì a vomitare a letto, senza poter funzionare come un essere umano, e pensi 'ma allora il problema sono io?'. Ovviamente sono felice perché sto creando una vita, ma non tutti i giorni. E quando ti senti male ti dicono: 'Ma stai creando il tuo bambino!'. Niente di più pesante di chi ti spiega perché dovresti essere felice".

La cantante e attrice ammette con sincerità: "Sentivo che tutti parlavano di questo 'amore istantaneo' - che appena scopri di essere incinta ami già quell’ammasso di cellule che si sta creando -. A me non è successo. Io ho pensato: 'Sto condividendo il mio corpo con qualcuno che non conosco, che all’improvviso domina tutta la mia vita, decide cosa mangio, cosa no, quando mi alleno, se posso lavorare, se mi sentirò male o bene'".

Oriana Sabatini affronta anche il complicato tema della gravidanza per una donna, che, come lei, ha sofferto di disturbi alimentari. "Io sono molto catastrofica - forse è una caratteristica di chi ha avuto un DCA (ndr: Disturbi del comportamento alimentare) - tendo sempre al peggio. Quando il corpo cambia pensi: 'Rimarrò così per sempre'. E nei primi mesi non è ancora una pancia da incinta, ma sei incinta, e il corpo è strano. Mi è successo che il mio corpo sembrava identico a quando avevo le abbuffate peggiori. Ed è stato difficile accettare che non stava succedendo quello: stavo solo mangiando normalmente, ma ero incinta. La sensazione interna è simile: ti senti piena, gonfia. Per me la cosa più difficile per chi ha avuto un DCA è la perdita totale di controllo. Con un DCA vuoi controllare tutto: cosa, quando, quanto, con chi mangi. Ora non puoi decidere nulla. Hai fame e devi mangiare. Non puoi dire 'oggi non mangio'.



L'attrice, cantante e modella riassume così le sensazioni contrastanti che avverte legate al cambiamento del suo corpo: "A volte penso: 'Ho odiato il mio corpo per anni, e ora sto creando una vita dentro lo stesso corpo'. È assurdo". E affronta anche il tema dell'immagine sui social in un momento così delicato per lei: "Sui social tutte sembrano raggiare felicità. Io ho pubblicato una foto bellissima, ma è una bugia: due ore di trucco, capelli, ciglia finte, fondotinta. Non è reale. Non sono radiosa come sembra, mi sento male il 90 per cento del tempo". Nel corso della stessa conversazione Oriana Sabatini rivela di aver avuto un aborto prima di questa gravidanza: "Sono venuta qui due volte incinta, solo che la prima gravidanza non è arrivata a termine".

Insieme dal 2018, Oriana Sabatini, 29 anni, e Paulo Dybala, 31 anni, si sono sposati nel 2024. Lo scorso ottobre, hanno annunciato che diventeranno genitori. Ospite a Verissimo, la cantante e attrice argentina aveva parlato della proposta di matrimonio, arrivata davanti alla Fontana di Trevi: "Non me l'aspettavo, mi ha stupita. Pensavo fosse uno scherzo, perché Paulo me ne faceva tanti così, e invece ho detto subito sì".