"Tanti auguri piccolo gigante. Love you so much": con queste parole Ilary Blasi augura buon compleanno al suo primo figlio Cristian, che compie 20 anni.



Oltre a Cristian, la conduttrice, 44 anni, è mamma anche di Chanel (2007) e Isabel (2016), nati dal matrimonio con Francesco Totti, terminato nel 2022. Lo scorso maggio Ilary Blasi aveva festeggiato insieme all'ex marito il 18esimo compleanno della figlia Chanel. "Tanti auguri amore mio, oggi compi 18 anni ed è incredibile come il tempo sia volato. Ti amo tanto", erano state le parole che la conduttrice aveva dedicato alla sua secondogenita in occasione del compleanno.



Ospite a Verissimo nel 2024, Ilary Blasi aveva parlato del nuovo equilibrio ritrovato con i figli dopo la separazione: "Soprattutto i più grandi - Cristian e Chanel - leggono, anche loro sono sui social. Però posso dire che è come se fossero andati in autoprotezione. All'inizio sicuramente c'è stato un momento di instabilità, ma ora mi sembra abbiano trovato un loro equilibrio".