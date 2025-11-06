Meghan Markle torna sul set come attrice

Meghan Markle interpreterà Meghan Markle nella commedia Close Personal Friends. Il cameo rappresenta il ritorno sul set della Duchessa di Sussex, a otto anni dall'addio a Suits. "Ha una piccola parte. Sembrava molto rilassata e felice sul set. Si è presentata a tutti ed è stata molto dolce e con i piedi per terra", ha dichiarato una fonte a People.

Nata il 4 agosto 1981 a Los Angeles, Rachel Meghan Markle - questo il nome completo della Duchessa - ha esordito come attrice nei primi anni 2000, recitando in alcuni film come Remember Me e Sballati d'amore. Il successo è arrivato nel 2011 con Suits. Ma dopo il fidanzamento ufficiale con il principe Harry, nel 2017, ha annunciato il suo addio alle scene.



Meghan Markle e il principe Harry si sono sposati nel 2018. Nel 2020 hanno annunciato di voler fare un passo indietro da membri senior della famiglia reale e hanno lasciato il Regno Unito. In questi anni la Duchessa è comparsa sugli schermi come protagonista di documentari che riguardano la storia d'amore con Harry e anche il suo lifestyle. Close Personal Friends segna invece il suo ritorno in un film che la vedrà al fianco, tra gli altri, di Lily Collins.

Nel video sotto, la storia di Meghan Markle.

