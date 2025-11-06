Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada ospiti a Verissimo

Una coppia dal feeling speciale, pronta a raccontarci tutte le emozioni di una nuova avventura su Canale 5: domenica 9 novembre a Verissimo saranno ospiti Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Nato a Napoli il 24 febbraio 1967, Gigi D'Alessio è tra i cantautori più amati d’Italia. La sua carriera decolla negli anni '90 con brani come Non dirgli mai e Un nuovo bacio, portando la musica napoletana sul grande palcoscenico nazionale e internazionale.

Ha avuto una lunga relazione con Carmela Barbato, da cui sono nati tre figli: Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (in arte Lda, 2003). Dal suo legame con Anna Tatangelo è nato il quarto figlio, Andrea (2010). Francesco (2022) e Ginevra (2024) sono nati dalla relazione con Denise Esposito. Il figlio maggiore Claudio l'ha reso nonno di tre nipoti: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021). Nel 2024 la figlia maggiore Ilaria l'ha reso nonno del nipotino Joseluì.

Nata a Barcellona il 24 novembre 1978 da madre spagnola e padre italiano, Vanessa Incontrada si trasferisce in Italia da giovane, diventando modella e poi conduttrice e attrice TV. Il grande successo arriva con la conduzione di Zelig e con numerose fiction di successo.

Vanessa ha un figlio, Isal, dal compagno storico Rossano Laurini. Dopo una crisi, la coppia si è ritrovata e, recentemente, hanno annunciato le nozze che verranno celebrate in Toscana a fine estate.

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada saranno i protagonisti di Gigi e Vanessa Insieme, nuovo show in prima serata su Canale 5, tra musica dal vivo, comicità, grandi ospiti e tanti momenti personali.