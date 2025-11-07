Burak Tozkoparan, chi è Cihan di La notte nel cuore

Burak Tozkoparan, l'attore turco che interpreta Cihan in La notte nel cuore (Siyah Kalp), sarà ospite a Verissimo sabato 8 novembre, dalle 16.30 su Canale 5.
Burak Tozkoparan nasce ad Istanbul il 14 novembre 1992. Fin da quando era piccolo coltiva il suo talento per la musica, in particolare per la batteria. La passione per questo strumento musicale porterà Burak a suonare in diverse band, come i Pervane. Parallelamente alla sua passione per la musica, Burak Tozkoparan continua a studiare anche in università, dove frequenta il corso di laurea in studi cinematografici e televisivi.
Il suo debutto come attore nelle serie tv turche risale al 2014 e 10 anni più tardi entra nel cast di La notte nel cuore dove interpreta Cihan.
Della vita privata di Burak Tozkoparan non si conoscono molti dettagli. Sui suoi social l'attore turco pubblica foto dei suoi viaggi, del suo amato cane e del suo primo amore, quello per la batteria.
Nel video sopra, scopriamo la storia dell'attore di Cihan di La notte nel cuore