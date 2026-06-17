Neymar diventerà papà per la quinta volta. Il calciatore, 34 anni, e la modella Bruna Biancardi, 32 anni, hanno annunciato sui social di essere in attesa della loro terza figlia, dopo la nascita di Mavie nel 2023 e di Mel nel 2025. Neymar è papà anche di Davi, nato nel 2011 dalla relazione con Carolina Dantas, e di Helena, nata nel 2024 dalla breve relazione con la modella Amanda Kimberlly.



Helena è nata a luglio 2024, nove mesi dopo la nascita di Mavie, avvenuta a ottobre del 2023. In quel periodo Neymar e Bruna Biancardi avevano vissuto un periodo difficile, arrivando a porre fine alla loro relazione. "Non ho più una relazione sentimentale. Siamo genitori di Mavie, e questa è l'unica ragione del nostro legame", aveva scritto la modella, annunciando la separazione dal calciatore, circa un mese dopo la nascita della loro prima figlia.



Alcuni mesi prima Neymar aveva ammesso pubblicamente di aver tradito la compagna, chiedendole perdono: "Ho fatto un errore. Ho sbagliato con te. Tutto questo ha colpito una delle persone più speciali della mia vita. La donna che sognavo di avere al mio fianco, la madre di mia figlia. Bru, mi sono già scusato per i miei errori, per l'inutile esposizione, ma mi sento in dovere di ribadirlo pubblicamente". Il calciatore e la modella hanno poi deciso di dare una seconda possibilità al loro amore, coronato, in seguito, dalla nascita di Mel e presto dall'arrivo di un'altra bambina.