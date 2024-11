Neslihan Atagül mostra il pancione di 24 settimane

Neslihan Atagül diventerà presto mamma. L'attrice turca, 32 anni, è in attesa del primo figlio con il marito Kadir Doğulu, 42 anni. Dopo l'annuncio ufficiale fatto la scorsa estate, la protagonista femminile di Endless Love torna a mostrare il pancione sui social pubblicando un carosello di fotografie su Instagram. "24 settimane", scrive Neslihan nella didascalia che accompagna gli scatti che la ritraggono anche insieme al marito e futuro papà.

Le voci di una probabile gravidanza di Neslihan Atagül erano iniziate a circolare già dallo scorso luglio. Nihan di Endless Love aveva pubblicato uno scatto sui social in cui non smentiva di essere incinta, ma senza confermarlo apertamente. "Vorremmo mantenere privata questa 'felicità' ancora per un po'. Francamente questo era un nostro diritto. Siamo felici, contenti e stiamo bene", aveva scritto l'artista turca come didascalia dello scatto.

Ospite a Verissimo lo scorso settembre, Neslihan Atagül aveva rivelato di essere in attesa di un maschietto. "Sono molto emozionata di portare una creatura nel mio grembo. Auguro a tutte le donne che desiderano diventare mamme di vivere, un giorno, quest'esperienza", aveva dichiarato l'attrice.