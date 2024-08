Nek, la foto con la famiglia al completo

Nek ha condiviso su Instagram uno scatto con la famiglia al completo: al suo fianco la moglie Patrizia Vacondio e le figlie Beatrice, 14 anni, e Martina, 29 anni. "Instagram vs Reality", scrive l'artista, 52 anni, sui social a corredo delle due foto, una più in posa e l'altra più scherzosa.

Martina Imarisio Neviani è la figlia che Patrizia Vacondio ha avuto da una precedente relazione, ma che Nek ha cresciuto come una figlia tanto che la stessa Martina ha voluto acquisire il cognome del cantante, che all'anagrafe è Filippo Neviani.

Lo scorso giugno, in occasione del matrimonio di Martina, Nek ha pubblicato su Instagram un emozionante scatto in cui accompagna la figlia acquisita all'altare. "Uno dei momenti più emozionanti della mia vita - ha scritto il cantante - Accompagnare Martina per un breve tratto verso l'altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora moglie e donna in carriera."

Nek e l'amore per le figlie a Verissimo

Nek - che ha sempre avuto un rapporto speciale con Martina, considerandola come propria figlia - ospite a Verissimo aveva condiviso il suo amore per le figlie.

"Ai figli devi sapere dare sempre il buon esempio perché non ci pensi mai al fatto che osservino i tuoi comportamenti e che ti stiano prendendo a modello, ma loro lo fanno", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

"La famiglia è la cosa più importante per me. Se la famiglia sta bene, anche io sto bene sul palco, altrimenti faccio fatica a essere felice, perché prendo tanta energia da quello che respiro a casa mia", aveva aggiunto il cantante.