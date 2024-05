Nek e Patrizia Vacondio festeggiano 24 anni di matrimonio

Nek e Patrizia Vacondio il 28 maggio hanno festeggiato 24 anni di matrimonio e per celebrare questa data importante la moglie del cantante ha condiviso sui social una foto delle loro nozze.

"Ventiquattro anni di maritozzo, cresciamo insieme amore mio", ha scritto Patrizia, aggiungendo un cuore a corredo dello scatto, condiviso nelle sue storie, sempre accompagnato da un cuore, anche da Nek.

Tra i tanti commenti al post, anche quello di Paola Iezzi, che ha scritto: "Auguri ragazzi belli", mentre Rebecca Staffelli, aggiungendo due cuori, ha scritto: "La bellezza".

Nek a Verissimo: "La mia famiglia è la cosa più importante"

Nek e Patrizia Vacondio sono convolati a nozze nel 2000 dopo un lungo fidanzamento: "Il tempo cambia tutto tranne noi", aveva scritto in passato sui social Patrizia al marito.

Nel 2010 Filippo Neviani e Patrizia Vacondio hanno avuto la figlia Beatrice, che si è aggiunta a Martina, la figlia avuta da Patrizia da una precedente relazione, che Nek ha cresciuto come se fosse sua figlia.

"La famiglia è la cosa più importante. Se stanno bene mia moglie e le ragazze, io sono ok anche sul palco; prendo tanta energia da quello che succede in casa mia", aveva raccontato il cantante a Verissimo.

E parlando della figlia Beatrice, Nek aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Beatrice ora è adolescente e si confronta molto con sua mamma, io cerco di fare il meglio che posso. Tutte le volte in cui sono in giro per concerti ho la sensazione di perdere il tempo che potrei dedicarle".