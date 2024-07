Nek accompagna all'altare la figlia acquisita Martina: "Uno dei momenti più emozionanti della mia vita"

"Quando sono tornato al mio posto in chiesa, ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì": il cantante condivide le emozioni del matrimonio della figlia avuta dalla moglie da una precedente relazione

Instagram @nekfilipponeviani

Nek ha accompagnato all'altare la figlia acquisita Martina, avuta dalla moglie Patrizia Vacondio da una precedente relazione.

Il cantante ha condiviso su Instagram le sue emozioni in questo giorno importante: "Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l'altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora moglie e donna in carriera", ha scritto Nek a corredo di un video con Martina Imarisio Neviani, 29 anni, e di alcuni scatti delle nozze.

"Il tempo è volato. Quando sono tornato al mio posto in chiesa, ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì e che in tanti di noi fossero lì; addirittura c'era la nonna dello sposo di 101 anni, che mai avrebbe sperato in così tanto. È stato tutto un privilegio e una vera grazia. È nata una nuova famiglia! Dio e noi ne eravamo testimoni", ha aggiunto il cantante di 52 anni, che con Patrizia Vacondio nel 2011 ha avuto la figlia Beatrice.

"Non vuoi perdere nemmeno un secondo della tua vita e fai bene. Io e la mamma siamo sempre con te, mai distanti! Ti amiamo", aveva scritto su Instagram il giorno in cui la figlia acquisita aveva conseguito un master alla Fondazione Collegio Europeo di Parma.

Nek e l'amore per le figlie a Verissimo

Nek - che ha sempre avuto un rapporto speciale con Martina, considerandola come propria figlia - ospite a Verissimo aveva condiviso il suo amore per le figlie.

"Ai figli devi sapere dare sempre il buon esempio perché non ci pensi mai al fatto che osservino i tuoi comportamenti e che ti stiano prendendo a modello, ma loro lo fanno", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

"La famiglia è la cosa più importante per me. Se la famiglia sta bene, anche io sto bene sul palco, altrimenti faccio fatica a essere felice, perché prendo tanta energia da quello che respiro a casa mia", aveva aggiunto il cantante.