Dalle emozioni della maternità alla storia d'amore con il compagno Alessio Salata: Mercedesz Henger si è raccontata a Verissimo. Da poco diventata mamma, l'influencer ha detto: "È un'emozione indescrivibile, il periodo più bello della mia vita dopo l'esperienza più brutta". Il riferimento è al parto: "Ho fatto 19 ore di travaglio. Però posso dire che ne è valsa la pena".



Mercedesz Henger ha parlato anche della storia d'amore con Alessio Salata, a cui è legata da circa tre anni: "Devo ringraziarlo, non solo per essermi stato accanto durante la gravidanza e il parto, ma per tutto quello che mi sta regalando. Lui non si rende conto di quanto ho desiderato arrivare a questo momento della mia vita".



Per quanto riguarda la differenza di età con il compagno, 24 anni, Mercedesz Henger, 34 anni, ha detto: "Alessio è molto più maturo degli anni che ha. All'inizio anch'io avevo i miei dubbi e gliene parlavo. Dicevo: 'Sei troppo giovane, io voglio una famiglia'. E lui mi rispondeva: 'Anch'io desidero una famiglia'. A dispetto del fatto che provavo ad allontanarlo, lui è rimasto finché ci ho creduto. Mi ha dimostrato che non solo avevamo lo stesso desiderio, ma anche che potevamo realizzarlo insieme".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Mercedesz Henger a Verissimo.