Mercedesz Henger , 35 anni, condivide su Instagram un album di foto scattate a Fuerteventura, isola delle Canarie dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al compagno e padre di sua figlia, Alessio Salata, 24 anni. Gli scatti mostrano la coppia rilassarsi nella acque dell'Oceano Atlantico. Con Mercedesz Henger e Alessio Salata anche alcuni amici, come si vede nelle loro storie social.

Mercedesz Henger e il fidanzato Alessio Salata sono diventati genitori a febbraio 2026 con la nascita della figlia Aurora. La piccola è stata battezzata a maggio : tra gli invitati alla cerimonia anche la nonna di Aurora e madre di Mercedesz, Eva Henger.

Mercedesz Henger racconta le emozioni della maternità

Ospite a Verissimo un mese dopo la nascita della figlia Aurora, Mercedesz Henger ha raccontato le sensazioni che ha provato nel diventare mamma. "È un'emozione indescrivibile, il periodo più bello della mia vita dopo l'esperienza più brutta", ha detto riferendosi al parto: "Ho fatto 19 ore di travaglio. Però posso dire che ne è valsa la pena".

Accanto a lei durante il travaglio il compagno Alessio Salata: "È stato incredibilmente paziente. Nonostante si sia preso qualche insulto durante il travaglio, è stato davvero comprensivo. Devo ringraziarlo, non solo per essermi stato accanto durante la gravidanza e il parto, ma per tutto quello che mi sta regalando".

