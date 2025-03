Lilibet Diana e Archie Harrison, i figli di Harry e di Meghan Markle, hanno fatto una rarissima apparizione in una foto che li ritrae insieme alla madre. La Duchessa di Sussex ha condiviso su Instagram uno scatto nel quale la si vede di spalle, con Lilibet in braccio e Archie mentre abbraccia la mamma. Il ritratto di famiglia è legato al nuovo progetto di Meghan (chiamato As ever) ed è accompagnato dalla didascalia: "Ogni giorno è una storia d'amore".

A proposito di storie d'amore, quella dei duchi di Sussex starebbe vivendo un periodo d'oro. A dichiararlo la stessa Meghan nel corso di un'intervista rilasciata a People: "Oggi, quando mio marito mi guarda fare le stesse cose che facevo all'inizio della nostra storia, vedo le scintille - ha dichiarato l'attrice, 44 anni -. È quasi una nuova luna di miele perché è esattamente come allora".

Harry e Meghan Markle, la storia d'amore

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e un anno dopo si sono fidanzati ufficialmente. Sono poi convolati a nozze nel 2018. Un anno più tardi hanno avuto il loro primogenito, Archie Harrison. Mentre Lilibet Diana è nata nel 2021. Un anno prima della sua nascita, i genitori avevano deciso di rinunciare alla loro funzione di membri attivi della royal family e ora vivono negli Usa.