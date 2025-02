Harry: “Mio figlio Archie ha voluto vedere foto e video di nonna Diana”

Da quasi una settimana il principe Harry, 40 anni, e la moglie Meghan Markle, 43, si trovano a Vancouver, in Canada, in occasione della settima edizione degli Invictus Games, iniziati l'8 febbraio e la cui fine è prevista il 16. I Giochi sono stati ideati nel 2014 da Harry e consistono in sfide sportive a cui prendono parte veterani di guerra rimasti disabili.

La scorsa domenica, nel corso di una partita di basket che si è disputata al Vancouver Convention Center, Harry ha raccontato un aneddoto che riguardava il suo primogenito Archie, che ha 5 anni. Il duca di Sussex ha detto che il piccolo gli aveva chiesto di "vedere le foto e i video di nonna Diana", scomparsa nel 1997 a Parigi a causa di un terribile incidente.

Diana in Angola nel 1997 e Harry in Angola nel 2019

Harry ha poi spiegato che la conversazione con il figlio è avvenuta mentre i due stavano parlando dei veterani di guerra che hanno preso parte ai giochi. A un certo punto Archie ha chiesto al papà informazioni sulle mine antiuomo e da lì l'argomento si è spostato sulla nonna Diana. Diana infatti, nello stesso anno della sua morte, aveva portato avanti una campagna di sensibilizzazione contro le mine antiuomo. Per l'occasione aveva indossato un casco e un giubbotto di protezione e si era incamminata su un campo minato a Huambo, in Angola.

Immagini forti che divennero molto famose all'epoca e che ora Archie ha chiesto al padre di poter vedere. "Mi ha chiesto di mostrargli le foto di sua nonna Diana che camminava nel campo minato. E poi ha voluto anche guardare dei video della nonna", ha spiegato Harry che nel 2019 ha voluto ripercorrere le orme della madre, attraversando lo stesso campo minato, come aveva fatto Diana 22 anni prima. "È stato emozionante. Le mine antiuomo sono una cicatrice di guerra non guarita", aveva detto Harry in quell'occasione.

La storia d'amore tra Harry e Meghan Markle

Insieme dal 2016, e sposati dal 2018, Harry e Meghan Markle sono diventati genitori di Archie nel 2019. Nel 2021, hanno accolto la secondogenita Lilibet Diana.