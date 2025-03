Meghan Markle: "Con Harry una seconda luna di miele"

Una seconda luna di miele: è quella che Meghan Markle starebbe vivendo con il figlio di Re Carlo III, Harry, con cui è sposata dal 2018. Lo ha dichiarato la stessa duchessa di Sussex nel corso di un'intervista rilasciata a People, ha dato nuovo impulso alla storia d'amore col marito, il principe Harry: "Oggi, quando mio marito mi guarda fare le stesse cose che facevo all'inizio della nostra storia, vedo le scintille - ha dichiarato l'attrice, 44 anni -. È quasi una nuova luna di miele perché è esattamente come allora".

Meghan Markle parla del titolo di duchi di Sussex

La coppia, dopo il matrimonio del 2018 e l'addio alla royal family, si è trasferita in California, a Montecito. Harry e Meghan vivono con i loro due figli: il primogenito Archie, di 5 anni, e la principessa Lilibet che ne ha compiuti 3. Nel corso della sua intervista, Markle ha spiegato il motivo per cui non hanno voluto rinunciare al titolo di duchi di Sussex: "È il nostro nome come famiglia. Adoro che sia qualcosa che unisce Archie, Lili, e Harry - ha spiegato - Significa molto per me, fa parte della nostra storia d'amore".

Meghan Markle, la sua nuova vita tra famiglia e lavoro

Markle ha anche parlato della sua vita da mamma insieme ai figli. La duchessa di Sussex ha raccontato i suoi pomeriggi fatti di semplicità insieme ai figli e ai loro amici, di serate in compagnia del marito Harry e del lavoro quotidiano: "Come donna, mamma e moglie, essere in grado di ritrovare te stessa, in un modo che è sempre stato presente ma a cui forse non potevi dedicare la stessa attenzione che ora puoi dare ai tuoi figli un po' più grandi, è una sensazione meravigliosa", ha aggiunto. Infine, ha commentato il suo recente ritorno su Instagram. Markle ha dichiarato di non voler essere considerata un'influencer: "Mi vedo come un'imprenditrice", spiega. Inoltre, sottolinea di Meghan di non gradire l'etichetta di "tradwife", abbreviazione di "moglie tradizionale". "Mi piace poter essere un ibrido", sostiene.