Matteo Giunta e lo sfogo contro "i genitori irresponsabili": "Quello che per alcuni è 'solo febbre' per altri è ospedale"

Storia Instagram Matteo Giunta

Storia Instagram Matteo Giunta

Lo scorso dicembre, la figlia di Matteo Giunta e Federica Pellegrini era stata ricoverata in ospedale a causa delle convulsioni febbrili di cui soffre. "Non era la prima volta che capitava. Io ero a casa con Matilde e mia mamma, perché Matteo era via per lavoro. Ho detto: 'Mamma dobbiamo andare'. Abbiamo avvolto la bambina in una coperta e siamo andati in ospedale così com'era, senza scarpe e con una maglietta a maniche corte", aveva raccontato la campionessa di nuoto, 37 anni, a Verissimo.



La coppia aveva anche spiegato come per loro anche una semplice influenza di Matilde può diventare motivo di grande preoccupazione: "Rispetto ad altri genitori, noi non possiamo vivere l'influenza come una cosa normale, dobbiamo sempre tenere Matilde monitorata. Le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità. Gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde".