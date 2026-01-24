Matteo Giunta e lo sfogo contro "i genitori irresponsabili": "Quello che per alcuni è 'solo febbre' per altri è ospedale"

Matteo Giunta torna sulla questione dei "genitori irresponsabili che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo" e spiega il suo sfogo delle scorse ore. "Quello che per qualcuno è 'solo febbre', per altri può significare sintomi gravi, complicazioni, ospedale. Non tutti i bambini (e nemmeno gli adulti) reagiscono allo stesso modo alle malattie", afferma nelle storie su Instagram l'allenatore, 43 anni, papà di Matilde, nata nel 2024 dal matrimonio con Federica Pellegrini.
"Essere responsabili significa pensare anche agli altri: agli altri bambini, alle loro famiglie, e agli operatori dell'asilo che lavorano ogni giorno a contatto stretto con loro. La civiltà sta anche qui: con la febbre si resta a casa. Per rispetto. Per responsabilità. Per la salute di tutti", aggiunge Matteo Giunta, che con Federica Pellegrini accoglierà ad aprile la seconda figlia.
"Chi non lo capisce, ignora consapevolmente la salute degli altri. Ed è parte del problema", conclude l'allenatore, che nelle scorse ore aveva condiviso sui social un messaggio lapidario: "Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo. Siete degli irresponsabili", ricevendo il sostegno di Federica Pellegrini: "Sottoscrivo le parole di mio marito".
Lo scorso dicembre, la figlia di Matteo Giunta e Federica Pellegrini era stata ricoverata in ospedale a causa delle convulsioni febbrili di cui soffre. "Non era la prima volta che capitava. Io ero a casa con Matilde e mia mamma, perché Matteo era via per lavoro. Ho detto: 'Mamma dobbiamo andare'. Abbiamo avvolto la bambina in una coperta e siamo andati in ospedale così com'era, senza scarpe e con una maglietta a maniche corte", aveva raccontato la campionessa di nuoto, 37 anni, a Verissimo.
La coppia aveva anche spiegato come per loro anche una semplice influenza di Matilde può diventare motivo di grande preoccupazione: "Rispetto ad altri genitori, noi non possiamo vivere l'influenza come una cosa normale, dobbiamo sempre tenere Matilde monitorata. Le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità. Gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde".