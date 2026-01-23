Matteo Giunta, lo sfogo sui social: “I genitori che mandano all’asilo figli febbricitanti sono degli irresponsabili”

Storia Instagram Matteo Giunta

Insieme dal 2019 e sposati dal 2022, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori di Matilde nel 2024. Lo scorso dicembre, hanno annunciato di essere in attesa della seconda figlia, che nascerà ad aprile.



Ospiti a Verissimo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano spiegato come, nel loro caso, anche una semplice influenza di Matilde può diventare motivo di grande preoccupazione a causa delle convulsioni febbrili di cui soffre la figlia. "Rispetto ad altri genitori, noi non possiamo vivere l'influenza come una cosa normale, dobbiamo sempre tenere Matilde monitorata", aveva detto la campionessa, che aveva spiegato: "Le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità. Gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde".



Di recente, la piccola Matilde era stata ricoverata in ospedale proprio a causa delle convulsioni febbrili. Di quel ricovero, Federica Pellegrini aveva raccontato a Verissimo: "Non era la prima volta che capitava. Io ero a casa con Matilde e mia mamma, perché Matteo era via per lavoro. Ho detto: 'Mamma dobbiamo andare'. Abbiamo avvolto la bambina in una coperta e siamo andati in ospedale così com'era, senza scarpe e con una maglietta a maniche corte".