L'attrice condivide uno scatto in cui abbraccia la figlia Ginevra, che ha avuto con l'ex Gabriele Gregorini

Martina Stella con la figlia Ginevra

Martina Stella condivide sui social un carosello di fotografie e in una di queste la modella abbraccia la figlia Ginevra, che ha avuto nel 2012 con l'allora compagno Gabriele Gregorini. "La vita è fatta di tanti momenti. Alcune volte un po' in salita ma l'importante è affrontare tutto con coraggio, fede e riflessione", si legge nella didascalia a corredo della raccolta di scatti.

Un pensiero che prosegue così: "Negli ultimi giorni mi sono accorta di quanto sono fortunata ad essere circondata da donne speciali pronte ad ascoltare e supportare, facendomi capire che c'è intorno a me un mondo di affetto e sorellanza sorprendente e potentissima".

Ginevra è la primogenita dell'attrice, che ha avuto una relazione con Gregorini dal 2011 al 2014. Mentre nel 2021 Martina Stella è diventata mamma di Leonardo, nato dall'amore con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia. Una storia d'amore che si è conclusa nel 2023.

Ospite a Verissimo, la modella aveva parlato della maternità e dei figli Ginevra e Leonardo. " I figli ti danno la grande possibilità di metterti in discussione e di migliorarti come essere umano", aveva raccontato in quell'occasione.

E sempre a Verissimo Martina Stella aveva parlato anche del legame speciale con la figlia Ginevra e l'aveva descritta così: "Fin da piccola è sempre stata una bambina molto tosta. Ha una personalità molto forte, un piccolo peperoncino, ecco. Ha una personalità forte, travolgente, simpatica e irriverente. Mi critica molto, è anche un po' ribelle".