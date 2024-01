Martina Stella parla della separazione dal marito Andrea Manfredonia, a cui è stata legata dal 2015 al 2023.

"Nel lavoro contano l’applicazione e il sacrificio, ma anche la fortuna. In amore non è andata così, i rapporti sentimentali sono fatti di incontri, di momenti", afferma l'attrice in un'intervista al Corriere della Sera.

Martina Stella ha sposato il procuratore calcistico nel 2016 e nel 2021 è nato il figlio della coppia Leonardo. Nell'annunciare la fine del suo matrimonio, l'attrice, 39 anni, aveva detto: "I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore". A questo proposito al Corriere della Sera, aggiunge: "Non aggiungerò altri dettagli, non voglio che i miei figli leggano cose poco carine".

A proposito della storia con l'ex marito: "Mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi".

Oggi l'attrice assicura di aver ritrovato la sua serenità. "Ora sto bene, i miei figli sono il mio tutto, voglio dare loro l’immagine di una donna forte e coraggiosa", afferma Martina Stella, mamma - oltre che di Leonardo, di due anni - anche di Ginevra, di 11 anni, nata dalla relazione con Gabriele Gregorini.

Nonostante le delusioni, Martina Stella non smette di credere nell'amore: "Non sono sfiduciata. Da sognatrice, sono aperta alle possibilità della vita. Non ho chiuso con l’amore, sono troppo giovane. Ora non me la sento, però non mi precludo nulla".