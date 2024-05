La modella e il produttore musicale William Djoko hanno condiviso i primi scatti insieme alla figlia Ariela Wilhelmina: "La nostra casa è in festa"

Marica Pellegrinelli è diventata mamma per la terza volta. La modella, 35 anni, e il compagno William Djoko, 39 anni, hanno annunciato la nascita della figlia Ariela Wilhelmina.

"Eccoti qui! Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi e hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile", hanno scritto sui social, pubblicando i primi scatti insieme alla bambina.

Ariela Wilhelmina è venuta alla luce lo scorso 29 aprile. La coppia ha spiegato perché ha aspettato diversi giorni prima di annunciarne l'arrivo: "Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai la buona notizia arrivasse con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra , di Raffaela e Gabrio".

Marica Pellegrinelli ha poi dedicato dolci parole al compagno, produttore musicale e deejay: "Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia". "Siamo pronti a questa vita insieme. La nostra casa è in festa! Colma di amore, fiori, incensi e doni", ha concluso la modella, già mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati nel 2011 e nel 2015 dal matrimonio con Eros Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli, dall'annuncio della terza gravidanza al gender reveal

Marica Pellegrinelli aveva annunciato di essere in attesa del terzo figlio lo scorso febbraio. Una gioia arrivata dopo un periodo difficile per la modella che nel 2022 è stata operata per un tumore ovarico.

In un'intervista, Marica Pellegrinelli aveva poi svelato che sarebbe nata una femminuccia e anche che il secondo nome sarebbe stato Wilhelmina: "È dedicato alla madre di William, che è mancata in ottobre".