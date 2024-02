Marica Pellegrinelli diventerà mamma per la terza volta

Marica Pellegrinelli e William Djogo (foto Instagram @maricapellegrinelli)

Marica Pellegrinelli sarà mamma per la terza volta.

La modella di quasi 36 anni - che ha già due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nati nel 2011 e nel 2015 dal matrimonio con Eros Ramazzotti, terminato nel 2019 - accoglierà il primo figlio con il deejay e produttore musicale William Djoko, al quale è legata da due anni.

"Sono incinta! Sarò ancora mamma e siamo molto felici", ha raccontato Marica Pellegrinelli a Diva e Donna, che ha immortalato la coppia a Milano stretta in un dolce abbraccio.

"Non posso ancora dire se sarà un maschietto o una femminuccia", ha aggiunto a proposito del sesso del nascituro la modella, che nel 2022 aveva subito un'operazione a causa di un tumore ovarico, della quale aveva parlato per la prima volta nel 2023 sui social.

Marica Pellegrinelli e il tumore ovarico: "Ne sono uscita più forte"

Instagram @maricapellegrinelli

"Ho avuto l'enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro. Non ne ho mai parlato, un po' per riservatezza, un po' per paura, un po' per scaramanzia, e un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un'immagine chiara di quel momento", aveva raccontato su Instagram Marica Pellegrinelli.

"Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa, ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta: la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita", aveva aggiunto.

La modella aveva sottolineato anche l'importanza della prevenzione: "Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri. Io oggi sono felice e baciata dalla fortuna e voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno, ma pieno, straripante".