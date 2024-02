Marica Pellegrinelli e William Djoko svelano il sesso del figlio

Nascerà un maschietto o una femminuccia? La modella, al settimo mese di gravidanza, svela in un'intervista il sesso e (in parte) il nome del figlio che aspetta con William Djoko

Foto Instagram @williamdjoko

Marica Pellegrinelli e William Djoko, in attesa del loro primo figlio, hanno svelato il sesso del nascituro.

La modella di quasi 36 anni, che è già mamma di due figli - Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2015 dal matrimonio con Eros Ramazzotti - ha raccontato a Grazia: "Io e William aspettiamo una bambina, il secondo nome sarà Wilhelmina, dedicato alla madre di William, che è mancata in ottobre. Il primo nome ancora non lo dico".

Parlando poi del momento in cui ha scoperto di essere incinta, ha aggiunto: "L'anno scorso mi trovavo alla Mostra del cinema di Venezia e indossavo un abito molto scollato, che avevo provato i primi di agosto. Il 4 settembre però, nel rimetterlo, non si chiudeva bene la cerniera sul seno e lì ho capito di essere in attesa".

"Ho deciso di rivelarlo solo al settimo mese di gravidanza perché la maternità, cosi come la nascita, richiedono ancora privacy e pudore. La condivisione eccessiva, spinta dalla ricerca di like e attenzione, evidenzia un problema nella nostra società. La mancanza di regole che tutelino i minori in questo contesto è un aspetto da considerare seriamente", ha aggiunto Marica Pellegrinelli.

William Djoko, legato a Marica Pellegrinelli da due anni, invece, condividendo sui social alcuni scatti della compagna con il pancione, ha scritto: "Mancano 28 settimane e una vita intera! E il secondo nome della nostra bambina sarà Wilhelmina, come mia madre... in una vera continuazione della sua vita, e soprattutto il regalo più bello".

Il deejay e produttore musicale, classe 1984, diventerà papà per la prima volta: "Qualcosa di spirituale sta accadendo proprio davanti a me. Avevi già rubato il mio cuore e ora porti in grembo il nostro bambino! Non mi sarei mai aspettato di sentirmi così fortunato e felice nel creare una vita con te. Una piccola meraviglia di Dio, quasi non riesco a crederci!"

"Una nuova aggiunta alla nostra già meravigliosa famiglia piena di amore, con Raffa e Gabrio che saranno la sorella e il fratello più straordinari che una bambina possa mai desiderare, ne sono certo. Voglio così bene a entrambi!"

William Djoko ha poi dedicato dolci parole alla modella: "Sono qui per dedicarmi a te, la donna e madre più bella, premurosa, intelligente, presente e divertente che io abbia mai visto. Ti adoro Marica, sei l'amore della mia vita", ha scritto a Marica Pellegrinelli, che, dopo aver avuto i due figli, nel 2022 aveva subito un'operazione a causa di un tumore ovarico.