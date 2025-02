Mariano Di Vaio con il nonno

Mariano di Vaio, 35 anni, condivide sui social un carosello di fotografie per dire addio al nonno Mariano recentemente scomparso. Immagini che li ritraggono insieme e altre che immortalano la famiglia, accompagnate da una toccante didascalia: "Eccoci qua.. Va 'abbastantemente' bene come dicevi tu Nonnone mio. Sì perché tu eri semplice così, tu non hai avuto bisogno di pezzi di carta o titoli, non hai lasciato che le condizioni in cui sei nato definissero ciò che saresti potuto diventare, e così con la tua semplicità hai conquistato tutto e tutti".

L'influencer spiega poi quanto gli piaceva parlare con il nonno e sentire le storie della sua vita. Per la famiglia è stato un esempio e Mariano vuole "portare in alto il tuo nome sapendo che in ogni cosa che farò ci sarai un po' anche tu". La didascalia prosegue così: "Ora ti immagino con la nonna abbracciati a chiacchierare con quel sorriso che rivedrò sempre nel mio piccolo Pippi e quei tuoi capelli bianchi sempre curati che spero un giorno di portare con la tua stessa eleganza". Infine, il nipote augura al nonno un buon riposo, raccomandandogli di non preoccuparsi per la famiglia perché "ricordando il tuo sorriso alla fine staremo 'abbastantemente' bene".

Mariano Di Vaio è sposato con Eleonora Brunacci dal 2015. La coppia ha quattro figli: Nathan Leone (2016), Leonardo Liam (2018), Filiberto Noah (2019) e Mia Annabelle nata nel 2022.

La storia d'amore tra Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci

Ospiti a Verissimo, Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci avevano parlato della loro vita da genitori: "La nostra vita è cambiata, adesso devo riorganizzare tutto, tra lavoro e famiglia", aveva spiegato Brunacci. E Di Vaio aveva aggiunto: "Noi due, però, non siamo cambiati tantissimo, la nostra la definisco sempre una coppia rock 'n roll".