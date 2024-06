Mariano Di Vaio, la dedica al figlio Leonardo Liam per il sesto compleanno

Instagram @marianodivaio

Mariano di Vaio ha dedicato sui social dolci parole al figlio Leonardo Liam, che ha festeggiato il suo sesto compleanno. "Buon compleanno Dody. 6 anni, stai crescendo e non hai paura di essere quello che sei e di sperimentare le tue cose, non hai paura di distinguerti e di pensare fuori dagli schemi. Cercherò di proteggere quel lato di te ogni giorno, finché potrò!", ha scritto il modello e influencer, a corredo di alcune foto con il secondogenito. "Sei unico nel suo genere e non potremmo essere la famiglia che siamo senza la tua unicità e gentilezza! Ti amo come padre, ma ti amo ogni giorno di più conoscendo la persona stravagante, dolce e di buon cuore che stai diventando", ha aggiunto ancora Mariano Di Vaio. "Tanti auguri vita mia", ha commentato, aggiungendo un cuore, la moglie Eleonora Brunacci, che su Instagram ha poi condiviso alcuni scatti della festa di compleanno, accompagnati da una tenera dedica.

"Proprio adesso sei anni fa nascevi tu. A te che sei il dolce, indipendente, l'artista e lo stiloso di casa. Sei ancora piccolo, ma hai un carattere molto definito e speciale… sei il nostro Dodino adorato! Ti auguro di rimanere sempre così, sei la gioia e il nostro forte sostegno! Ti amo con tutto il cuore", ha scritto Eleonora Brunacci, che con Mariano di Vaio ha avuto altri tre figli: Nathan Leone, nato nel 2016, Filiberto Noah, venuto alla luce nel 2019 e Mia Annabelle, nata nel 2022.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, l'amore per i figli a Verissimo

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, ospiti a Verissimo, avevano parlato della loro famiglia. "Da quando siamo genitori la nostra vita è cambiata, adesso devo riorganizzare tutto, tra lavoro e famiglia", aveva raccontato Eleonora Brunacci. "Ma la routine è cambiata in meglio", aveva aggiunto la coppia, e Mariano Di Vaio aveva proseguito: "Noi due, però, non siamo cambiati tantissimo, la nostra la definisco sempre una coppia rock 'n roll". "Ci teniamo che anche i bimbi si adattino a noi", aveva aggiunto Eleonora. A proposito dell'inizio del loro amore, Eleonora Brunacci aveva raccontato: "A me lui non è piaciuto subito. Mariano mi ha conquistato con il tempo con questa sua determinazione. Tuttavia, la cosa che mi è piaciuta sin dall'inizio è questa idea forte di famiglia che ha sempre avuto".