"Cara nonnina, quanti abbracci ricevuti negli anni, quante coccole scambiate e quanti baci".

Inizia con queste parole il toccante post scritto da Mariano Di Vaio per annunciare la scomparsa dell'amata nonna Elisa. Il modello e influencer racconta ai suoi follower l'inteso rapporto che ha sempre avuto con sua nonna: "Nonostante la distanza e tanti momenti importanti non passati insieme il tuo amore era sempre presente, era una costante certa nella nostra famiglia. Quando venivo a trovarti e mi sedevo a tavola con te sentivo sempre pesante il tuo sguardo, mi osservavi e quando mi giravo non distoglievi il tuo sguardo autoritario e mi dicevi sorridendo si o’cchiubbell".

Su Instagram, Mariano Di Vaio condivide alcuni teneri scatti insieme alla nonna e a tutta la sua famiglia.

"Racconterò di te alla mia piccola Mia sperando che possa un giorno diventare una donna integra ed elegante proprio come te. Eri il sole nella nostra famiglia, eri il freno a mano che teneva tutto in ordine come dice il nonno. Grazie nonnina per tutto quello che hai fatto", aggiunge il modello nella didascalia del post.