Maria Grazia Cucinotta e la foto con la mamma: "Ritorno bambina"

Maria Grazia Cucinotta ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme alla mamma Antonietta, accompagnato da una didascalia piena d'amore: "Stasera nel lettone con mamma ritorno bambina tra le sue braccia. Buonanotte baci da noi".

Mamma Antonietta ha da poco compiuto 95 anni e per lei è stata organizzata una festa alla quale era presente ovviamente anche l'attrice.

Maria Grazia Cucinotta e l'amore per la sua famiglia

L'attrice è sposata con Giulio Violati, imprenditore e produttore cinematografico. I due si sono conosciuti a una festa di Capodanno e si sono sposati il 7 ottobre del 1995. Nel 2020 la coppia ha rinnovato le promesse di matrimonio per festeggiare le nozze d'argento.

Dalla loro unione è nata Giulia nel 2001. La ragazza si è laureata a pieni voti nel 2022 in Economia e Management all'Università Luiss Guido Carli di Roma. A Verissimo, Maria Grazia Cucinotta aveva raccontato l'amore per la figlia: " Mia figlia mi manca tantissimo. Lei ora ha la sua vita, la sua indipendenza... quando non è a casa non apro neppure la sua camera". La figlia Giulia aveva risposto con un videomessaggio: "Ti volevo ringraziare per tutto quello che fai per me e sono molto fiera di te. Mi manchi tantissimo e ti mando un bacio enorme".