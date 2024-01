Maria Grazia Cucinotta ha festeggiato 30 anni d'amore con Giulio Violati.

"30 anni fa il nostro primo bacio e io ti amo ogni giorno di più...", ha scritto su Instagram l’attrice a corredo di un video di alcuni dolci momenti con il marito, che per celebrare questa data speciale le ha regalato un bellissimo mazzo di rose rosse accompagnato da una torta con la scritta: "Auguri amore".

Tra i tanti commenti al post con gli auguri alla coppia, una delle più longeve del mondo dello spettacolo, anche quello di Angela Melillo, che ha scritto: "Auguri a te e a Giulio per il vostro meraviglioso amore".

Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati parlano del loro amore a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati avevano parlato della loro storia d'amore.

L'attrice, che a luglio compirà 56 anni, aveva rivelato che all'inizio non è stato un colpo di fulmine con l'imprenditore: "Ci siamo conosciuti la notte di Capodanno del 1994, a casa di Massimo Santoro. Io e Giulio abbiamo iniziato a parlare e non mi ha fatto una bella impressione, mi sembrava il classico ragazzino un po' viziato. Ho pensato: Eccolo il solito figlio di papà che ci prova con tutte". "Dopo 27 giorni di corteggiamento, è crollata", le aveva fatto eco Giulio Violati, 57 anni.

Nella loro lunga storia d'amore non sono mancati momenti difficili, ma il loro amore li ha portati a superare ogni ostacolo. "Io sono stata in America per dieci anni, dove lui non mi ha voluta seguire. Con la distanza si perde la quotidianità di un rapporto. A un certo punto eravamo diventati quasi due estranei", aveva detto l'attrice. "Se stiamo insieme da trent'anni è tutto merito di Maria Grazia. Lei è un dono di Dio. È paziente, buona, più bella dentro che fuori", aveva detto l'imprenditore.

"Giulio è speciale, io sono un po' rigida su determinate cose, mentre lui sdrammatizza", aveva aggiunto Maria Grazia Cucinotta, che è convolata a nozze con Giulio Violati il 7 ottobre del 1995 in Umbria, a Sangemini.

A settembre del 2001 l'attrice e l'imprenditore hanno coronato la loro storia d'amore con la nascita della figlia Giulia: "Quando è nata Giulia ho scelto di tornare a Roma, perché l'Italia credo che per un bambino sia il regalo più bello. Giulia è la mia felicità, è l'amore".

La coppia nel 2020 aveva festeggiato le nozze d'argento rinnovando le promesse di matrimonio e Maria Grazia Cucinotta, ospite a Verissimo anche nel 2022, rivedendo in un video le immagini del suo matrimonio e delle nozze d'argento, aveva raccontato: "È un traguardo bellissimo, perché non è facile resistere, specie per chi fa il mio lavoro. Quando mi sono sposata, forse ero anche troppo ragazzina. Ci siamo risposati e ci siamo detti di esserci scelti veramente".

Nel video sotto, la storia d'amore di Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati.