Marcell Jacobs e Nicole Daza alle Hawaii con i figli

"Primo giorno alle Hawaii. L'amore è nell'aria". Nicole Daza condivide alcuni momenti della vacanza alle Hawaii con il marito Marcell Jacobs e i figli Anthony, il primogenito, e la piccola Meghan.

Il campione, dopo l'impegno alle Olimpiadi di Parigi, si concede qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia in un resort immerso nel verde hawaiano. In una foto, Marcell Jacobs è in piscina con i figli Anthony e Meghan, in un'altra sono tutti riuniti a un tavolo per un pasto. Tra le immagini, anche un ritratto di famiglia all'aperto, con Marcell Jacobs abbracciato ai figli.

Marcell Jacobs e Nicole Daza, la storia d'amore

Insieme dal 2018, Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono conosciuti in discoteca. Dopo nove mesi, sono andati a convivere e nel 2019 è nato il loro primogenito Anthony. Nel 2020 è nata Meghan e, dopo le Olimpiadi di Tokyo, dove ha vinto due medaglie d'oro, durante la sua festa di compleanno, Marcell ha chiesto a Nicole di sposarlo. Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono sposati il 17 settembre 2022 sul Lago di Garda.

Ospiti a Verissimo, Jacobs e Daza avevano parlato dei loro figli: "Vorrei che fossero delle persone buone, perché, se sei una persona buona, tutto ti torna nella vita", aveva detto il campione. "Poi vorrei che avessero un sogno. Lo dico a tutti i giovani, ma anche ai meno giovani".

"Quando hai un sogno fai di tutto per raggiungerlo. Non è facile, ma ogni giorno metti quel pezzetto in più che alla fine ti porta a realizzarlo", aveva detto Jacobs. "Vorrei che i miei figli continuassero a sognare, che siano gentili e grati per quello che hanno", aveva concluso l'uomo più veloce del mondo.