Marco Carta parla del ricovero in ospedale: “Dolori fortissimi, i miei organi sono delicati dopo un’operazione”

Marco Carta torna sui social per parlare dei suoi recenti problemi di salute per cui è stato costretto a cancellare il concerto a Porto Torres, in Sardegna, previsto per il 3 agosto.

" Sto molto meglio, sono in fase di recupero", assicura il cantante, 40 anni, nelle storie su Instagram. E spiega di aver avuto un malore dopo la data del suo concerto a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo: "Stavo benissimo, poi di notte mi sono svegliato verso le tre perché avevo dolori fortissimi". Il malore sarebbe legato a un intervento che Marco Carta ha subito nel 2018. "Diversi anni fa c'è stata un'operazione per cui alcuni miei organi sono molto delicati", dice il cantante senza entrare nel merito dell'intervento.

Il cantante è stato ricoverato all'Ospedale San Donato di Milano per le cure: "Lì mi hanno detto che non potevo fare la data di Porto Torres perché ero in pericolo". Oggi Marco Carta assicura di stare meglio e di voler andare avanti con il tour: "Ho iniziato a prendere gli antibiotici, mi serve ancora qualche giorno di recupero, ma il tour è salvo e le altre date si faranno. Speriamo anche di poter recuperare la data di Porto Torres".