Marcell Jacobs quinto alle Olimpiadi, la dedica della moglie Nicole Daza: "Per me hai vinto"

Marcell Jacobs chiude quinto la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi. Anche se il campione, questa volte, non porta a casa nessuna medaglia, il velocista scrive comunque la storia con due finali olimpiche nei 100 metri consecutive: prima di lui nessun italiano ce l'aveva fatta.

Dopo il risultato, Marcell Jacobs affida ai social le sue emozioni, senza nascondere l'amarezza per non essere salito sul podio: " Oggi volevo dimostrare ancora una volta che, nonostante tutte le difficoltà che si possano incontrare nella vita, bisogna saper cadere e rialzarsi ogni volta. È ciò che ho sempre fatto. Questo ultimo anno è stato complesso, ho dovuto cambiare tutto: Paese, allenatore, compagni di allenamento e molto altro. Tuttavia, ho sempre creduto in questo progetto. Raggiungere 9.85 è un risultato importante. Sono un po’ amareggiato perché sentivo che c’era la possibilità di vincere una medaglia. Nei prossimi giorni mi concentrerò sulla staffetta 4x100, dove darò tutta la mia energia. La carriera di Marcell Jacobs non finisce qui. Ci sono ancora molti obiettivi da raggiungere nei prossimi quattro anni".

Dopo la finale, non è tardato ad arrivare il supporto della moglie Nicole Daza, che sui social ha scritto: "Non ci sono parole per descrivere quanto io sia orgogliosa di te, amore. Hai dato il meglio di te oggi, fa parte della vita, non sempre si può vincere. Ma per me hai vinto comunque. Ti aspettiamo a casa a braccia aperte e ci manchi da morire. Ti amo".