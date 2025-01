La mamma di Ultimo: “La nascita di Enea ha superato ogni cosa”

Instagram: @sanseverinoanna

La mamma di Ultimo, Anna Sanseverino, condivide su Instagram uno scatto pieno di emozione e intimità: un momento in cui tiene tra le braccia il nipotino Enea, nato lo scorso 30 novembre. La foto è scattata a New York, davanti a una grande finestra che incornicia un paesaggio invernale con alberi innevati e grattacieli sullo sfondo.

Nella didascalia, Anna racconta i suoi ultimi mesi trascorsi nella Grande Mela: "Dal caldo estivo alla prima neve, tra corse quotidiane, amici ritrovati e mille cose da fare. E poi, la nascita del mio nipotino, un momento che ha superato ogni cosa. Tra i grattacieli e il caos della città, ho scoperto che la vera meraviglia è tutta in un suo sorriso. Nessuna foto di piazze o skyline, solo una: lui".

Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo e mamma del piccolo Enea, aveva dedicato dolci parole a Anna Sanseverino, definendola un supporto fondamentale nei primi difficili momenti della maternità: “Senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo nuovo viaggio. Spero di essere per Enea la mamma favolosa che sei tu!”.

