Alessia e Luk3 si mostrano insieme per la prima volta dopo la fine di Amici24, il programma dove i due si sono incontrati e innamorati. Nel video, girato all'interno di un'auto, il giovane cantante Luca Pasquariello è seduto al centro dei sedili posteriori, accanto a lui due volti noti del programma: Daniele Doria, il vincitore di Amici24 e la ballerina Alessia Pecchia. Il video è accompagnato da una didascalia: "In macchina di notte, cantare a squarciagola, queste canzoni in radio con le tue persone preferite".

Luk3, ospite a Verissimo, aveva parlato della storia con Alessia Pecchia, nata all'interno del programma. "Ho avuto la fortuna di trovare questa persona che per me è importantissima, è una delle persone più vere e pure che abbia mai conosciuto".

Luk3, durante l'intervista, aveva confessato che è la prima volta che si innamora così. Inoltre il cantante aveva ricordato il tenero momento della sua eliminazione dal programma, quando lui e Alessia si sono salutati in lacrime: "Mi emoziona rivedere quel momento. Sono sicuro che fuori ci sarà un bellissimo continuo di questa storia".