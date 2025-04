Luk3

È appena uscito dalla scuola di Amici ed è determinato a realizzare tutti i suoi sogni: sabato 12 aprile a Verissimo la storia di Luk3.

Chi è Luca Pasquariello

Luk3, nome d’arte di Luca Pasquariello, è nato il 3 marzo 2007 e vive a Sant'Agata de' Goti , in provincia di Benevento. È stato uno dei protagonisti di Amici24, nella squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. È molto attivo sui social, dove ha un gran seguito. Tra i suoi brani più conosciuti ricordiamo Tutta Rosa, Opera, Alice, Fotoricordo e Chiamerà mio figlio con il nome tuo. Alla carriera musicale Luk3 affianca quella da speaker radiofonico di RDS Next, dedicata ai Millennial e alla Generazione Z.

L’esperienza ad Amici e la storia con Alessia

Ad Amici il giovane cantante ha presentato il suo inedito Parigi in motorino. Durante la sua esperienza nel talent show si è avvicinato alla ballerina Alessia Pecchia. Luk3 è stato eliminato nel corso della terza puntata del serale del talent di Maria De Filippi, dopo essere finito al ballottaggio contro TrigNO.

Luk3 ha commentato la sua uscita dal programma con un post sui social. “Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita”, scrive, “Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce è tutto quello che voglio. Ne esco vincitore, non perché abbia una coppa tra le mani, ma perché porto con me un bagaglio enorme di esperienza che mi accompagnerà per sempre”. Il cantante ringrazia poi Maria De Filippi, Lorella Cuccarini e la produzione di Amici: “Avete creduto in quel diciassettenne che sembrava provenire dal paese dei balocchi”.

Anche Lorella Cuccarini, che ha sempre creduto nel talento di Luk3, ha condiviso un post per salutare il giovane cantante: “ Caro Luca, è arrivato il momento di salutarci: sono stata molto felice di accompagnarti in questa lunga avventura. Abbiamo vissuto insieme tante difficoltà, ma tu hai dimostrato una maturità ed una determinazione uniche. Sei cresciuto tanto dall’inizio del programma, lavorando con serietà e passione. Sei giovanissimo e hai tutta la vita davanti per maturare ancora. Continua a lavorare sodo e resta come sei, compresa la tua 'faccia da Magnum'".