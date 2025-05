Daniele, il vincitore di Amici24: "Se questo è un sogno non svegliatemi"

Daniele Doria, vincitore della ventiquattresima edizione di Amici

Dopo aver trionfato nell'ultima edizione di Amici, Daniele Doria, è finalmente tornato a casa dalla sua famiglia. Un ritorno carico di emozioni che il vincitore di Amici24 ha voluto condividere in un post su Instagram, nel quale ha ringraziato chi ha creduto in lui fin dall'inizio del percorso all'interno della scuola.

"Se questo è un sogno non svegliatemi", scrive il ballerino sui social, mostrandosi sul divano di casa, insieme alla sua coppa e circondato da teneri peluche.

"Faccio ancora fatica a realizzare tutto ciò e ho davvero pochissime parole per esprimere la gioia che sto provando - prosegue Daniele, che infine conclude - Grazie a tutti voi per il supporto, grazie a tutti coloro che hanno creduto in me dall'inizio".

Daniele Doria, la vittoria ad Amici24

Nato ad Aversa nel 2007, Daniele inizia a ballare fin da bambino. A soli 13 anni lascia la sua città natale per trasferirsi a Roma e inseguire il sogno di diventare ballerino. Il suo percorso lo porta anche oltreoceano, fino a Los Angeles, dove si forma alla prestigiosa scuola Playground LA. La vera svolta arriva con Amici, dove entra a settembre, ancora minorenne. Dopo essere stato inizialmente scartato da Emanuel Lo e Deborah Lettieri, è Alessandra Celentano a scommettere su di lui. A poche ore dalla finale, il ballerino aveva detto a Verissimo: "Dedico la finale alla mia numerosa famiglia, ai miei amici e a tutte le persone che mi vogliono bene e a cui voglio bene".