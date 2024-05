Dagli esordi in tv con Uomini e Donne all'amore per il compagno Gianmaria Di Gregorio fino alla sua terza gravidanza: a Verissimo la storia di Ludovica Valli

Dall'esordio in tv a soli 18 anni alla decisione di andare in Spagna per trovare se stessa fino all'amore per la famiglia costruita con Gianmaria Di Gregorio e alle emozioni della terza gravidanza: a Verissimo la storia di Ludovica Valli, ospite sabato 4 maggio.

La storia di Ludovica Valli: l'infanzia e i primi passi in tv

Nata a marzo del 1997, Ludovica Valli ha due sorelle Eleonora e Beatrice, anche loro influencer. Ludovica da giovanissima ha abbandonato gli studi per poi riprenderli in seguito e diplomarsi.

Ha esordito come modella ed è arrivata in tv come tronista di Uomini e Donne. Nel suo video di presentazione diceva: "Sono la più piccola di tre sorelle. Una la conoscete già: è Beatrice Valli. Mi piace occuparmi della casa, mi piace cucinare, mi piacciono gli animali e adoro i bambini". In seguito ha partecipato anche a Temptation Island. Oggi è un'affermata influencer con quasi 2 milioni di follower.

I momenti difficili nella vita di Ludovica Valli

La vita di Ludovica Valli è stata segnata dalla separazione dei genitori. Il padre è andato via di casa quando l'influencer aveva due anni e tuttora Ludovica non ha un rapporto con lui da padre e figlia. "L'assenza di mio padre ha condizionato il mio carattere, che è ribelle ma anche molto fragile. Non ho avuto quella protezione che di solito hanno le figlie femmine. Non perdonerò mai mio padre. Oggi è difficile costruire un rapporto con lui, soprattutto perché sono già grande, ho le mie consapevolezze. Per me è uno sconosciuto, non sa nulla di me, non saprei di cosa parlare con lui”, ha raccontato in un'intervista.

Nel 2015 è arrivata un'altra prova difficile per Ludovica quando a sua mamma è stato diagnosticato un tumore. L'influencer in quel momento ha preso una decisione controversa: è partita per la Spagna alla ricerca di se stessa. “Pensavo: 'Se viene a mancare mia madre, io che cosa faccio?'. Dipendevo da lei, non lavoravo, avevo lasciato gli studi. Non ero responsabile, non avevo nulla. Mia madre è, ma soprattutto era, il mio punto fermo. Dovevo responsabilizzarmi, crescere, anche se avevo 18 anni. Volevo tutto e subito, quindi la malattia di mamma mi ha fatto partire. Lei non era d’accordo, doveva riprendersi dall’operazione e aveva bisogno di me", ha spiegato Ludovica Valli.

La famiglia di Ludovica Valli e le difficoltà per diventare mamma

Diversi anni dopo, proprio in Spagna, Ludovica Valli ha conosciuto l'attuale compagno: l'imprenditore Gianmaria Di Gregorio. La coppia ha già due figli: Anastasia, nata l'8 marzo 2021, e Otto Edoardo, venuto alla luce a febbraio del 2023. Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio sono in attesa del terzo figlio.

In passato Ludovica Valli aveva lasciato intendere che per lei non è stato facile diventare mamma, senza nascondere che era anche il suo sogno più grande. "Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante 'battaglie', tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo", aveva scritto, annunciando di essere in attesa del secondogenito.

Ludovica Valli aveva poi spiegato di soffrire della sindrome dell'ovaio policistico, che ha causato parte dei problemi nelle sue prime due gravidanze. "Mi ricordo che quando avevo 16-17 anni e mi hanno diagnosticato la sindrome dell'ovaio policistico, il ginecologo mi disse: 'Con questo ovaio farà fatica ad avere figli, forse non riuscirà ad averne nemmeno uno'. Ci sono successe cose dovute a questo problema che ho io, cose non belle. Sono rimasta incinta di Otto Edoardo senza avere nemmeno il ciclo", aveva raccontato l'influencer sui social.

La terza gravidanza invece è arrivata a sorpresa. "Quando ho scoperto di essere incinta non potevo crederci. Con Anastasia ci ho messo un po' a rimanere incinta e ho avuto un sacco di problemi sia prima che durante. Otto è arrivato dopo quasi due anni e ho avuto altri problemi. Nei nostri pensieri c'è sempre stato un terzo bambino, ma non credevamo arrivasse adesso, così presto", aveva spiegato Ludovica Valli su Instagram.