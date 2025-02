Lorenzo Riccardi condivide nuove foto per raccontare come ha trascorso gli ultimi due giorni con la figlia

Lorenzo Riccardi figlia figlia Maria Vittoria

Lorenzo Riccardi condivide sui social un carosello di scatti per raccontare ai suoi follower come ha trascorso gli scorsi giorni insieme alla figlia Maria Vittoria. Nella prima foto si vede il papà sorridente, mentre regge in braccio la piccola. "Un recap degli ultimi due giorni insieme a Mavi", scrive Lorenzo Riccardi a corredo della raccolta di immagini.

Maria Vittoria è nata nel 2022 dall'amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due hanno cominciato la loro storia d'amore nel 2019, dopo essersi scelti a Uomini e Donne. Il 30 novembre 2024 la coppia è convolata a nozze, scegliendo come luogo per il matrimonio Nola, in provincia di Napoli. Lorenzo e Claudia hanno poi scelto di passare il loro primo Natale da marito e moglie a New York, con la figlia e alcuni amici.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi avevano parlato con emozione del loro matrimonio. "È stato un giorno meraviglioso, non me l'aspettavo, credimi", aveva detto Claudia. E Lorenzo aveva aggiunto: "Non ho pianto così tanto neanche quando è nata mia figlia".

Sempre a Verissimo, la coppia aveva parlato anche dei progetti per il futuro. "Adesso faremo questo viaggio a Natale (quello a New York, ndr) e poi vorremmo fare un viaggio di nozze", aveva spiegato Claudia Dionigi.